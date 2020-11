12 • December • Diciembre

Translating: What’s on the calendar in December?

French: Quel est le calendrier en décembre?

German: Was steht im Dezember auf dem Kalender?

Russian: Что на календаре в декабре?

Spanish: ¿Qué hay en el calendario en diciembre?

Swedish: Vad finns i kalendern i december?

December 5 International Volunteer Day

December 5 World Soil Day

December 6 Foundation of Quito, Ecuador (1534)

December 6 Independence Day in Finland

December 10 Terra Madre Day (also see Slow Food)

December 10 Human Rights Day

December 11 International Mountain Day

December 12 Guadalupe Day

Basilica (Mexico City)

December 13 Geminids Meteor Shower

December 18 International Migrants Day

December 21 or 22 Solstice

December 23 Radish Night (Mexico)

December 25 Christmas Day

December 26 Boxing Day

Second Day of Christmas

December 28 Día de los Inocentes, Mexico (equivalent to April Fool’s Day in the USA)

December 31 New Year’s Eve

