Ayuujk Marginalia marginal: Memoria y transcripción

Ayuujk: Las lenguas incómodas

Ayuujk: Sobre calabazas y chilacayotes. Lengua, palabras y visión del mundo

Chiles

Chile mixe, desde tiempos prehispánicos y aplicaciones no culinarias



Niiw /Chile

"El chile mixe (chile pasilla mixe) es uno de los alimentos tradicionales de la cultura mexicana"https://t.co/Laz4fncjVz — Kumoontun (@kumoontun) May 6, 2020

Ayer en la ciudad de Oaxaca 🤓 https://t.co/5Ju1UX9IlB — Marco Antonio (@AyookMarco) July 17, 2019

“La solidaridad se hace más visible cuando sucede alguna desgracia” Este año las afectaciones en la region mixe son aun mayores que el año pasado ☹️ #ayuuk #mixe #ayuujk #oaxaca #oaxacamexico #lenguasindígenas pic.twitter.com/4waHyXhesZ — Kumoontun (@kumoontun) October 23, 2018

El Blog de la semana es Ayuujk de Yásnaya Aguilar Gil (@yasnayae) "Una lengua es una visión del mundo”. Una visión del mundo que se pierde cuando muere una lengua." https://t.co/LFirAs2ajZ — Revista Este País (@RevistaEstePais) May 26, 2019

Caldito mixe sobre el fogón, mi abuelita mezcal en mano, cilantro, cebolla y aguacate de nuestro huerto. Provechito! pic.twitter.com/CgUS8Kgfps — Yásnaya Elena (@yasnayae) January 8, 2019

En 1983, un grupo de #mixes se reunieron para reflexionar sobre la importancia de la educación en nuestra propia lengua, para ese momento ya era necesario considerar la #escritura como parte del proceso.

Desde entonces se fue conformando lo que hoy conocemos como #Sevilem pic.twitter.com/CCZkzDrfeI — Tajëëw (@TajeewDR) April 20, 2019

Debido a la presencia de COVID-19 en la región Mixe, compartimos las recomendaciones de la @SSalud_mx en lengua #Ayöök:



☑️Quedarse en casa

☑️Lavarse las manos continuamente

☑️Estornudar en el ángulo interno del codo

☑️Evitar sitios con mucha gente@INALIMEXICO @INPImx pic.twitter.com/LlUI5Iqqjq — Kumoontun (@kumoontun) May 11, 2020

