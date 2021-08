Baja Links

Seals of Baja California and Baja California Sur

What would locals like others know about the Baja California Peninsula? Presenting relevant links in a somewhat random fashion:

Headlines

Conoce los pueblos originarios de Baja California a través de su ecoturismo – @TJ_Noticias

Longtime Baja ecotourism operator and conservationist dies at 75

Tim Means, Baja California ecotourism pioneer, dies at the age of 75

Eagles Settle ‘Hotel California’ Trademark Lawsuit With Mexico Inn – Billboard

Baja California’s Ancient Art Galleries

Adventure Travel / Ecotourism / Hiking

Certified Adventure Pro Guides – Guías Especializados en Actividades de Aventura – @bajanortemx

Take a hike: Mexico launches ambitious effort to mark and map its trails – San Diego Union Tribune – @sdut

The state is in the process of certifying what will be the longest hike in Latin America, running 68 miles across the state and along the ocean all the way to Baja California Sur.

Tourism Portals

bajanorte.com – Facebook

Rancho San Gregorio

saddlingsouth.com

Sierra de San Pedro Mártir National Park / Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir

Facebook

Flickr

Wikipedia

Sierra San Francisco

sierrasanfrancisco.com

Facebook

SECTURBCS

Twitter

@DescubreBC

@PronaturaNoroes

La Paz

ecobaja.com – Facebook

museodelaballena.org – @MuseodelaBalle

Rosarito

rosarito.org – @rosaritobeach

rediscoverosarito.org – @discoverosarito

rosaritobeachhotel.com

San Felipe

Wikipedia

Tecate

Tecate

tecatebajacalifornia.com.mx

Todos Santos

hotelcaliforniabaja.com – @HotelCaliBaja

Elsewhere on the Web

Information Pages On Baja California, Mexico

Gringo Gazette

Baja Life Online

Baja Quest

Pro Peninsula

Baja Expo Travel Directory

Ensenada – Baja Expo

Baja.com

Mexico Fishing News

Propeninsula

Artists in Baja California

Ports of Baja California Sur

Bahiamar

Baja Map – Tony Burton/Mexico Connect

Latitude 38

Baja California

descubrebajacalifornia.com

http://alanharper.com

http://terrapeninsular.org

https://www.youtube.com/TerraPeninsular

@TerraPeninsular

Government

Baja California Government

San Ignacio

kuyima.com – Facebook

Santa Rosalita

http://www.fronterasdesk.org/news/2012/feb/10/day-2-why-dont-so-called-experts-listen-locals/

http://surfmexico.net/surf/baja_norte/punta_santa_rosalillita/index.htm

Baja’s Secret Miracle

http://www.viewster.com/movie/1286-18857-000/bajas-secret-miracle

@bajasmiracle

@viewster

http://www.hollywoodreporter.com/news/bajas-secret-miracle-donates-online-753245

http://elianaalvarez.com/content/bajas-secret-miracle

http://www.imdb.com/title/tt3997292

https://facebook.com/bajassecretmiracle

El Rosario

https://www.youtube.com/watch?v=gryIj8VCL-g

Buzzword Bingo

Beach (Playa) – Cabo Pulmo – Desert (Desierto) – Ensenada – Loreto – Los Cabos – Tennis – Whales (Ballenas) – Peninsula – Tijuana

Videos

The Great Murals of Baja California

Wikipedia

Cabo San Lucas

Los Cabos

Parks

Cities

Planeta.com