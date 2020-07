Biocultural Heritage = Patrimonio Biocultural =

Buzzwords

IIED: Biocultural heritage is the knowledge, innovations and practices of indigenous peoples, ranging from the genetic resources they develop to the landscapes they create. = El patrimonio biocultural es el conocimiento, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, que abarca desde los recursos genéticos que desarrollan, hasta los paisajes que crean.

Key Links

biocultural.iied.org

Questions

How is ‘biocultural heritage’ translated in other languages? Bonus points for Indigenous languages = ¿Cómo se traduce el ‘patrimonio biocultural’ en otros idiomas? Puntos de bonificación por lenguas indígenas

Planeta