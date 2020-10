ByT Band: Sesiones al Natural

Screenshot

What are we quaranstreaming?

Our favorite funky band in Oaxaca is going al natural to the lake in San Pablo Huitzo. ByT Band (Blancas AND Tlayudas) (@bytband) performs at markets, on buses, and now in the countryside and notable dams. For great tunes and kite flying, check out = ¿Qué estamos quaranstreaming? Nuestra banda favorita en Oaxaca va de forma natural al lago en San Pablo Huitzo. ByT Band (Blancas Y Tlayudas) actúa en mercados, autobuses y ahora en el campo y presas notables. Para grandes melodías y volar papalotes, echa un vistazo

youtube.com/user/bytbandoaxaca

Capítulo 01: San Pablo Huitzo, Oaxaca

Después de un largo período de confinamiento nos reencontramos en la tierra de los guerreros (Huijazoo) y los guajolotes (Huexolotitlán) como se le conocía en la antigüedad a San Pablo Huitzo. Es una población Zapoteca cuya antigüedad remonta al año 1400 a. C. ubicada a 31 km del Centro de Oaxaca.

“Sesiones al natural” es una serie de videos grabados en diferentes locaciones naturales de distintas poblaciones de Oaxaca, con temas completamente acústicos, simplemente, Byt band al natural…

Byt band

Zaira Ávalos (batería)

Xaap Nëwex (Trompeta)

Mauro Hernández (Trombón)

Alex Reyes (Bajo)

Jorge Reyes (teclado)

Rey Coyote (Guitarra)

Capítulo 2: San Andrés Zautla, Oaxaca



San Andrés Zautla es una población perteneciente a los Valles Centrales de Oaxaca, data del año 1380, su primer asentamiento estaba conformado por un grupo de zapotecas, mixtecos, otomíes y olmecas.Es una población de gran valor histórico por su arquitectura (en el que destaca un organo construido en 1723), su gastronomía (curados de mezcal, tepache y su tradicional caldo de guajolote), hermosos paisajes y sus arraigadas tradiciones (el pueblo zauteco representa a los valles en la #Guelaguetza con su “Danza de los jardineros”).

