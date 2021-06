Photo: Ramon Castellanos, Machete verde (chironius tree snake)

Spotlight on the Chimalapas mountains and communities in Oaxaca, Mexico

Elsewhere

Colectivo-Matza – @SalvaChimalapas

Embedded Tweets

"Defendamos #SelvaChimalapas"



Está en la mira la mina

que está en La Cristalina

a la ambición de los hombres

no les importa si contamina



Usarán el cianuro

para limpiar los metales

envenenarán los ríos

y moriremos junto con los animales#AguaEsMiTerritorio #FuturosIndígenas pic.twitter.com/5skBTlH0VF — Salva Selva Chimalapas (@SalvaChimalapas) June 3, 2021

