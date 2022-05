Artwork (Some rights reserved)

Cinco de Mayo (Spanish for “fifth of May”) is a special holiday in Mexico, primarily celebrated in the state of Puebla, with lesser recognition elsewhere in the country. It is a popular celebration in the USA. Hashtags: #CincoDeMayo #5deMayo

The date commemorates the Mexican army’s 1862 victory over France during the French-Mexican War.

Festivities in the US include drink-based parties, Drinko de Cinco. While it may be culturally spurious, these offers can include mezcal and tequila promotions, so it’s good to be attentive.

How to celebrate Cinco de Mayo = Cómo celebrar el Cinco de Mayo

Don’t limit your interest in Mexico to one day. = No limite su interés en México a un día.

Mark May 21 on your calendar – this is the global Cultural Diversity Day. What will you learn about Mexico’s cultural worlds? = Marque el 21 de mayo en su calendario: este es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. ¿Qué aprenderás sobre los mundos culturales de México?

Mark May 22 on your calendar – this is the global Biodiversity Day. What will you learn about Mexico's natural worlds? = Marque el 22 de mayo en su calendario: este es el Día mundial de la Biodiversidad. ¿Qué aprenderás sobre los mundos naturales de México?

Learn about the food that makes the state of Puebla famous. = Conoce la comida que hace famoso al estado de Puebla.

Share your favorite Mexico and Mexico-friendly apps, websites, Facebook pages, and Twitter accounts. = Comparta sus aplicaciones, sitios web, páginas de Facebook y cuentas de Twitter favoritas de México y compatibles con México.

Elsewhere

How Cinco de Mayo became a boxing holiday – ESPN

Embedded Tweets

🎊Today we commemorate the 160th Anniversary of the Battle of Puebla!



This day is also a date to celebrate the contributions of the Mexican community & Mexican-Americans to the 🇺🇸#USA, and reflect on our common values and enduring ties of our peoples.



Happy #CincoDeMayo 🇲🇽🤝🇺🇸 pic.twitter.com/0XpfvgQ19z — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) May 5, 2022

🦇¡ Feliz Cinco de Mayo!🦇

There are plenty of ways to celebrate the Anniversary of the Battle of Puebla, but if you're celebrating with tequila or mescal, you can thank a bat and an agave. Salud🍹 #CincoDeMayo pic.twitter.com/8YdktMJTaq — Bat Conservation International (@BatConIntl) May 5, 2022

Hola to everyone in the USA who thinks Cinco de Mayo is a holiday in Mexico. No, it is not. — Elisabeth Malkin (@ElisabethMalkin) May 5, 2020

🇲🇽”5 de Mayo: history and meaning”🇲🇽 Join us for a webinar discussion on the celebration of Cinco de Mayo in the US and its implications on the identity of the Mexican community. Organized by @ConsulMexSdi, @USMEXUCSD & @SDMA. 🗓May 6 at 5:00 pm. RSVP: https://t.co/rfTnQdKuTP pic.twitter.com/RZcemucBz3 — Carlos González Gtez (@carlos_glezgtez) May 4, 2020

Many people around the world are celebrating #CincoDeMayo at home. Next year, we hope to be able to spend it at the #WorldHeritageSite of #Xochimilco in Mexico City, a vibrant and colorful place to visit any time of the year. pic.twitter.com/3SUFMbRKPq — US/ICOMOS (@usicomos) May 5, 2020

5/5/1862: Mexican gen. & TX native Ignacio Zaragoza defeated French forces at Puebla, MX. This event is celebrated annually as El Cinco de Mayo. Once widely observed throughout MX, today it is an official public holiday only in Puebla.



More on Zaragoza > https://t.co/u3mMMZ0voh pic.twitter.com/qHiHDaSiRB — Texas State Historical Association (@TxStHistAssoc) May 5, 2020

