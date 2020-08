Logo

Fans of Indigenous languages and open access will find plenty of resources from Mexico’s Comunidad Elotl – https://elotl.mx.

elotl.mx

facebook

@elotlmx

Infografías del Nahuatl

Hemos puesto nuestras infografías y otros recursos en nuestro sitio web. Si quieren echerle un ojo y usarlos, les de dejamos el link: https://t.co/zFfK2J7XsS #openaccess pic.twitter.com/ttfFAiNkcl — Comunidad Elotl (@elotlmx) August 18, 2020

About us: We are a community of enthusiasts interested in the development and research of language technologies applied to the native languages of Mexico. Our tools and digital resources are free and free.

