Day of the Dead Around the World 2020

Headlines and tweets from Day of the Dead (November 1-2) celebrated around the world. Hashtag: #DíaDeMuertos

"Invito a la Ciudad de México a consumir nuestra producción de flor de #Cempasúchil para mantener viva la tradición de #DíaDeMuertos, conservar la cultura del pueblo de Xochimilco y preservar la zona chinampera", comenta Luis Pérez Romero, floricultor de San Luis Tlaxialtemalco🏵️ pic.twitter.com/btA87IwYfj — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) October 16, 2020

En el marco de las festividades de #DíaDeMuertos, te invitamos a consultar las actividades virtuales que se han preparado, para rememorar desde casa una de las más místicas celebraciones que engrandecen nuestra cultura y tradiciones. #OaxacaLoTieneTodo pic.twitter.com/lU6kGC1oSQ — SECTUR Oaxaca (@SECTUR_GobOax) October 27, 2020

Se filtran las primeras imágenes del delicioso, sabroso y riquísimo Pan de Muerto de Mitla 🤤#DíaDeMuertos



pic.twitter.com/f4x26X2cRm — Marco Antonio (@AyookMarco) October 14, 2020

La Jornada Nacional “Si Muero Lejos de Ti”, será un homenaje a las celebraciones tradicionales de #DíaDeMuertos en México. Conoce la convocatoria de este programa cultural que contempla actividades de música, literatura y crónica.



¡Comparte las tradiciones de tu comunidad!🌼💀🌼 pic.twitter.com/NDZfSrBKId — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 15, 2020

