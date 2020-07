El Foco En Bici

Screenshot

Quaranstreaming in 2020: El Foco on bike!

Our fave virtual walking tour has become a fave virtual bike tour each Sunday, 5pm Mexico. El Foco has gone two-wheeling, #EnBici

Paseo de la Reforma en Bici (31 Mayo, 2020)



Tlatelolco



Embedded Tweets

¡Ya es domingo de #ElFoco! Hoy @hdemauleon y @VekaDuncan recorrerán Tlatelolco y su historia #EnBici, no se lo pueden perder. La cita es a las 17:00 en @adn40. pic.twitter.com/qj6Fp5kCFT — El Foco (@elfoco_adn40) June 21, 2020

Background

El Foco, is a weekly video tour of the neighborhoods, legends, and historical sites led by Hector de Mauleon (@hdemauleon) and Viveka Duncan (@VekaDuncan). Viva the slow adventures.

Appointment viewing for the lucky, the program airs Sundays, 5pm on ADN40. Later on episodes are uploaded to YouTube.

Key Links

adn40.mx

live.adn40.mx

Videoteca

YouTube

Facebook

@elfoco_adn40

@hdemauleon

@VekaDuncan

