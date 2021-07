Photo: Star Nursery

Epazote = a tall herbaceous plant native to Central America, South America, and southern Mexico, used as a pungent culinary herb and vegetable in Mexican cooking and to make a herbal tea. The name is derived from Náhuatl language: epazōtl

Náhuatl: epazōtl

Chinanteco: Hahuhú

Mixtec: Buinu

Zapotec: Btya, Bitiaa

English: Wormseed

