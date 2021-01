Fiesta = an event marked by festivities or celebration

Translating: Fiesta

English: Party

Zapotec: Laní

Embedded Tweets

En Zapoteco Xidza fiesta se dice laní, ¿ustedes cómo lo dicen?



Les dejo un poco de música para festejar el #DiaDeTodosLosSantos https://t.co/CoFLjf8msW pic.twitter.com/RZqUsS8Ofj — Bëni Xidza (@ZapotecoXidza) November 1, 2020

