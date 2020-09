Fiestas Patrias (México)

In Oaxaca and throughout Mexico, is typically late August and until Independence Day, which is celebrated on September 16, at the corners we find the “carts” with ornaments alluding to national holidays, where can not miss, flags, shields, pinwheels, hats, horns, etc..

The Independence of Mexico was the result of a political and social process solved by the use of weapons that ended the Spanish rule in the territories of New Spain. The Mexican War of Independence lasted from the Grito de Dolores, the September 16, 1810, to the entrance of the Army Trigarante to Mexico City, on September 27, 1821.



Comida = Food

Now in some supermarkets, we can find the delicious “tricolor” pastries one should not miss during the September holidays.

En Oaxaca como en todo México, es típico que a finales del mes de agosto y hasta el día de la Independencia, que se celebra el día 16 de Septiembre, en las esquinas encontremos los “carritos” con adornos alusivos a las fiestas patrias, donde no pueden faltar, las banderas,los escudos, los rehiletes, los sombreros, las cornetas, etc.

La Independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas que puso fín al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana se extendió desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.



Ahora en algunos supermercados, también podemos encontrar las deliciosas conchas “tricolores” que no pueden faltar durante las fiestas de septiembre.