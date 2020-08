Folklore = traditional beliefs, customs, and stories of a community, passed through the generations by word of mouth

Celebrations

August 22 World Folklore Day (Día Internacional del Folklore) commemorates the publication on August 22, 1846 of a letter from William G. Thorns in the London magazine ‘Atheneum’ in which he first used the term ‘folklore’. The word derives from “folk” (people, people) and “lore” (knowledge, science) and is referred to as “popular knowledge.”

Celebramos el Día Internacional del Folklore, compartimos el conjunto de tradiciones, costumbres, música y danza, como manifestaciones de nuestra herencia, transmitida de generación en generación que permiten dar a conocer nuestra cultura oaxaqueña. pic.twitter.com/1goP609byt — Cultura y Turismo Municipal de Oaxaca (@TurismoOaxaca_) August 22, 2020

Planeta.com