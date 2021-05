Galapagos Links

Galapagos Flag

What would locals like visitors to know about the Galápagos? Presenting relevant links in a somewhat random fashion:

Government

gobiernogalapagos.gob.ec

estudios-sobre-tasa-de-ingreso

Facebook

Flickr

@cGGalapagos

Tourism

observatoriogalapagos.gob.ec

Twitter

@GalapagosMintur

@parquegalapagos

@GoberGalapagos

@sancristobalgad

@cGGalapagos

Videos

Earth from Space: Galápagos Islands, Ecuador

Headlines

Galapagos rock formation Darwin’s Arch has collapsed

Wanna Visit the Galápagos Islands? It Could Soon Cost You a Lot More

The reality of being a Galapagos Islands guide – Telegraph

Elsewhere on the Web

Galapagos – Jon Jarden/Horizon Travel Press

Unesco

Wikipedia

Galapagos Islands

Santa Cruz Island

Provincia de Galápagos

Planeta.com