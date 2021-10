Lingo Cards

Garden Tour = Guided walk through a public or private garden, conducted in person or as a virtual tour. With proper signage and/or apps, the garden tour can be self-guided.

Translating: What are you growing in your garden?

Spanish: ¿Qué estás cultivando en tu jardín?

Portuguese: O que você está cultivando em seu jardim?

German: Was wächst du in deinem Garten?

French: Que cultivez-vous dans votre jardin?

