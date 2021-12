Photo: Neal Wellons, Americus, Georgia

Wikipedia: Ginkgo biloba, commonly known as ginkgo or gingko, is the only living species in the division Ginkgophyta, all others being extinct. It is a member of a very old genus, with some fossils dating back 270 million years.

Also known as the maidenhair tree

Elsewhere

conifers.org

pfaf.org

naturewalk.yale.edu

Embedded Tweets

Did you know..? The Ginkgo biloba is one of the oldest living tree species in the world and it's known as a 'living fossil'. Fossils of Ginkgo leaves have been discovered that date back more than 200 million years. pic.twitter.com/W22SmaIijY — Kew Gardens (@kewgardens) November 21, 2020

Por su difícil clasificación el Ginkgo biloba es el único árbol al que no se pudo agrupar en una división y por ello se le creó una propia llamada "Ginkgophyta".



Se le considera como un fósil viviente ya que existe desde hace más de 250 millones de años. pic.twitter.com/CbUuYKj96f — Bosque De Chapultepec (@ChapultepecCDMX) December 7, 2020

Photos

Wikipedia

Ginkgo biloba

Planeta