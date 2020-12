December 12 is the Day of the Virgin of Guadalupe

December 12 is The Day of the Virgin of Guadalupe (Día de la Virgen de Guadalupe), a popular Catholic feast day that celebrates the belief Juan Diego encountered the Virgin Mary, Mexico’s patron saint, in Mexico City on December 9 and 12, 1531.

Mexico City

Oaxaca City, Mexico

Every year the sanctuary of Our Lady of Guadalupe receives worshipers.

Embedded Tweets

Cientos de familias oaxaqueñas acuden a rendir culto a la Virgen de Guadalupe, considerada como la madre de todos los mexicanos. #CORTVNoticias #Oaxaca pic.twitter.com/qXNcXl38Wd — CORTV (@cortv) December 11, 2017

La’a gdo xte Zunniro’ rbes tub Nanvid Guadlupy ni zun ga’ // En la Iglesia de Tlacochahuaya, hay una pintura de una Virgen de Guadalupe sentada // In the Church of Tlacochahuaya, there’s a painting of a seated Virgin of Guadalupe. #UsaTuVoz pic.twitter.com/kVLgTvVRND — Moisés García Guzmán (@BnZunni) December 13, 2019

Marlene Ehrenberg: Tonāntzin (en náhuatl: tonantzin, ‘nuestra madre venerada’‘to, nuestro; nāntli, madre; tzīntli, diminutivo reverencial’)? en la cultura y mitología mexica es el término con que se designaba a distintas deidades femeninas, principalmente Coatlicue, Cihuacóatl y Teteoinan (madre de los dioses). La Guadalupe sustituye en el Cerro del Tepeyac a Tonanzin.

