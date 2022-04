Guelaguetza is one of the world’s most important festivals and takes place every year in Oaxaca, Mexico. The past two years have been virtual due to COVID19. 2022 becomes an in-person event again. Dates: July 25 and August 1. Hashtags: #Guelaguetza2022 and #Guelaguetza

Who should watch? Anyone interested in Mexico, in Indigenous culture, music, and dance. Multilingual fans, here’s a chance to hear Indigenous languages, often in the introduction of a particular group. = ¿Quién debería mirar? Cualquier persona interesada en México, en la cultura, la música y la danza indígenas. Fans multilingües, aquí tienes la oportunidad de escuchar idiomas indígenas, a menudo en la presentación de un grupo en particular.

Key Links

oaxaca.gob.mx

oaxaca.travel

facebook.com/guelaguetzaoficial

YouTube

@GuelaguetzaOf

Headlines

Esperan récord de ocupación hotelera en Oaxaca por Guelaguetza 2022

Vuelve la Guelaguetza; esperan derrama de $460 millones para Oaxaca

Hoteleros de Oaxaca esperan Guelaguetza 2022; ya hay reservaciones

Darán 90 mil pesos al ganador de la imagen oficial de Guelaguetza 2022

Questions = Preguntas

Are you watching Guelaguetza? In person? On TV? On the Internet? = ¿Estás viendo Guelaguetza? ¿En persona? ¿En TV? ¿En Internet?

For those familiar, what does Guelaguetza mean to you? = Para los que están familiarizados, ¿qué significa la Guelaguetza para ti?

How many people are watching the videos? = ¿Cuántas personas están viendo los videos?

Do videos have captions? = ¿Los videos tienen subtítulos?

Do videos have translations? = ¿Los videos tienen traducciones?

Is there live translation? = ¿Hay traducción en vivo?

Is there an analog to Guelaguetza in other countries? = ¿Existe un análogo a la Guelaguetza en otros países?

For the organizers: is there a program of the performances? = Para los organizadores: ¿hay un programa de actuaciones?

What is the status of Indigenous tourism / culinary tourism / ecotourism in Oaxaca? = ¿Cuál es el estado del turismo indígena / turismo culinario / ecoturismo en Oaxaca?

What are the dates of Guelaguetza 2023? = ¿Cuáles son las fechas de la Guelaguetza 2023?

Twitter Moment

twitter.com/i/events/1511802127164731395

Videos

Commercial

Planeta.com