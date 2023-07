Guelaguetza 2023

The Guelaguetza is gonna get you // Guelaguetza te va a conseguir

Guelaguetza is one of the world’s most vibrant festivals and takes place every year in Oaxaca, Mexico. 2023 dates: July 17 and 24. // La Guelaguetza es una de las fiestas más vibrantes del mundo y se lleva a cabo todos los años en Oaxaca, México. Fechas: 17 y 24 de julio.

Updating our coverage and understanding: During the Monday presentations, Planeta.com will be updating this page and editing our collaborative events doc. // Durante las presentaciones del lunes, Planeta.com actualizará esta página e editará nuestro documento colaborativo de eventos.

How to watch online: Check the livestream from CORTV – youtube.com/cortvoax – one of our YouTube faves.

Who should watch? Anyone interested in Mexico, in Indigenous culture, music, and dance. Multilingual fans, here’s a chance to hear Indigenous languages, often in the introduction of a particular group. // ¿Quién debería mirar? Cualquier persona interesada en México, en la cultura, la música y la danza indígenas. Fans multilingües, aquí tienes la oportunidad de escuchar idiomas indígenas, a menudo en la presentación de un grupo en particular.

Tip for those participating in person: Enjoy the spectacle and take extra time to listen to local voices. Bonus points if you check in with friends at markets La Cosecha (Macedonio Alcalá 806), Pochote Progreso, Pochote Ráyon , Pochote Xochimilco (Porfirio Díaz 1205), and Sanchez Pascuas. // Disfrute del espectáculo y tómese un tiempo adicional para escuchar las voces locales. Puntos extras si se registra con amigos en los mercados La Cosecha (Macedonio Alcalá 806), Pochote Progreso, Pochote Ráyon, Pochote Xochimilco (Porfirio Díaz 1205) y Sanchez Pascuas.

Questions // Preguntas

Are you watching Guelaguetza? In person? On TV? On the Internet? // ¿Estás viendo Guelaguetza? ¿En persona? ¿En TV? ¿En Internet?

For those familiar, what does Guelaguetza mean to you? // Para los que están familiarizados, ¿qué significa la Guelaguetza para ti?

How many people are watching the videos? // ¿Cuántas personas están viendo los videos?

Do videos have captions? // ¿Los videos tienen subtítulos?

Do videos have translations? // ¿Los videos tienen traducciones?

Is there an analog to Guelaguetza in other countries? // ¿Existe un análogo a la Guelaguetza en otros países?

For the organizers: is there a program of the performances? // Para los organizadores: ¿hay un programa de actuaciones?

What is the status of Indigenous tourism / culinary tourism / ecotourism in Oaxaca? // ¿Cuál es el estado del turismo indígena / turismo culinario / ecoturismo en Oaxaca?

Considering this is the start of the International Decade of Indigenous Languages, what are there ways to highlight efforts to conserve and revitalize Indigenous languages spoken at this year’s Guelaguetza? // Teniendo en cuenta que este es el comienzo de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿cuáles son las formas de destacar los esfuerzos para conservar y revitalizar las lenguas indígenas que se hablan en la Guelaguetza de este año?

What are the dates of Guelaguetza 2024? // ¿Cuáles son las fechas de la Guelaguetza 2024?

