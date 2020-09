Photo: Hoja Santa

Among our favorite tasty plants: Hoja Santa, aka the Root Beer Plant, a heart-shaped, velvety leaf native to tropical Mesoamerica.

Translating Hoja Santa

English: Root Beer Plant

Zapotec: Bdaxo, Balaxh

Mixtec: Ntova ntòjǒ

Mazatec: Xa’ná

?: Acuyo

Bdaxo. Hoja santa le dicen en español en Oaxaca. Cómo se llama en tu lengua? pic.twitter.com/qJazZo2prl — bunyza (@DizhSa) September 6, 2020

PLANTA DEL DÍA



Nombre común: Hierba/Hoja Santa

Nombre científico: Piper auritum

Familia: Piperaceae

Origen: México 🇲🇽



Es una planta del Sur de México, muy utilizada en la cocina y en herbolaria, se caracteriza por su fuerte olor penetrante, con un sabor similar al anís. pic.twitter.com/RYneSW1J1i — PLANT (@Encycloplant) September 3, 2020

Ya me trajeron mi dotación de hoja santa, acuyo o momo (cómo ustedes la conozcan) para freírla con aceite de oliva así como me recomendó @lulachef cuando la entrevisté en @HRHCancun 😋 es una delicia pic.twitter.com/412FMeWm5T — Lourdes Cruz (@Lourdes_Cruz_) September 4, 2020

The Global Garden: A giant herb called hoja santa

A story of the sacred Mexican root beer leaf pepper plant

