Honduras Links

Honduras Flag

What would locals like others know about Honduras? Presenting relevant links in a somewhat random fashion = ¿Qué sabría la gente local como los demás sobre Honduras? Presentar enlaces relevantes de una manera algo aleatoria:

Elections

Consejo Nacional Electoral

Elecciones Nacionales de Honduras – CNE

Iris Xiomara Castro

Xiomara Castro consolida su ventaja para convertirse en la próxima presidenta de Honduras – El País

Honduras on course for first female president, Xiomara Castro – BBC News

Older Headlines

Hondurans vote to replace controversial leader – BBC

Libertarian ‘startup city’ in Honduras faces its biggest hurdle – Rest of World @i_m_m @BuyIsaCoins

5 Garífuna Leaders Are Still Missing in Honduras

Facebook

Aves de Honduras (Birds of Honduras)

Biodiversidad de Honduras = Biodiversity of Honduras – Es un grupo para personas que estudian y admiran la diversidad y recursos naturales de la Republica de Honduras en Centroamerica, especialmente biologos y conservacionistas trabajando activamente en el Pais. = A group for people that study and admire the biological diversity and natural resources of the Central American Republic of Honduras, especially biologists and conservationists actively working on Honduras.

Amapala

The economic plan that could split an island in two

Progreso

Tripadvisor.com

Weather

Honduras – Weather Underground

Politics

Constitución de 1982 con reformas hasta 2005

El Progreso

laceibamfi.org – @LaCeibaMFI

North Coast

Tela Chamber of Commerce

The Bay Islands

In Hog (Islands) Heaven – Kimberly Lisagor/Outside

roatanet.com

Pacific

Committee for the Defense and Sustainable Development of the Flora and Fauna of the Fonseca Gulf (CODDEFFAGOLF)

Olancho

Wikipedia

Utila

About Utila

Dive-utila.com

Moskitia

Patuca Dam Update

Features

Case Study In Bicycle Advocacy From Honduras – International Bicycle Fund

Empresa Nacional De Energia Electrica

Travel

Lonely Planet – Destination Honduras

News

elpais.hn – @elpaishn

La Prensa – Facebook – @DiarioLaPrensa

La Tribuna – @LaTribunahn

Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)

@CODDEFFAGOLF in Honduras saves mangroves, turtles: twitter

http://coddeffagolf.org

@Equatorinit EP 2015 Winner

https://vimeo.com/154790614

Headlines: Lost City Discovery

archaeologists-find-two-lost-cities-deep-in-honduras-jungle

Honduran Archaeologists Criticize US Claim of Archaeological “Discovery”

Headlines 2014: Violence

http://imgur.com/r0B8GFb

http://skift.com/2014/04/15/violence-in-honduras-leads-cruise-lines-to-stop-calling-in-roatan

Spotlight on Parks

http://parquesnacionalesdehonduras.blogspot.mx

http://www.infohn.com/parquesnacionales

http://sigtur.iht.hn/web/?q=node/32

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Parques_nacionales_de_Honduras

https://sites.google.com/site/usaidproparque/noticias

http://www.usaid-proparque.org/noticias/propuesta-turismo-areas-protegidas

Honduras Parks – Andy Drumm

protectedplanet.net/country/HND

Cusuco National Park

Wikipedia



Flickr

Montaña de Yoro

Cusuco

Celaque

Ocotepeque

Pico Pijol



Flickr Groups

Biodiversity of Central America / Biodiversidad de Centroamerica

News

Honduras – Google News

Honduras – Google Noticias

Golpe se Estado en Honduras – Flickr



Tourism Portals

Lets Go Honduras

Facebook

@VisitHonduras

Twitter

@diarioelheraldo

@DiarioLaPrensa

@PicoBonito

Wikipedia

Honduras

Choluteca (ciudad)

Elsewhere on the Web

http://www.marcahonduras.hn – https://twitter.com/marcaHONDURAS

Language

ccet-aecid.hn/diccionarios

Copan

Manual of the Monuments of Copán, Honduras

Planeta.com