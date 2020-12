Photo: Alonso, Barda del Templo Mayor

Wikipedia: In the Aztec religion, Huitzilopochtli is a deity of war, sun, human sacrifice, and the patron of the city of Tenochtitlán. He was also the national god of the Mexicas, also known as Aztecs.

El 21 de diciembre se celebraba la fiesta del Panquetzaliztli (del #náhuatl «levantamiento de banderas»), esta fiesta es en honor a #Huitzilopochtli. pic.twitter.com/BVnvvplB9L — Lycaon (@Lycaones) December 21, 2020

