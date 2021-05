Hummingbird = a small nectar-feeding tropical American bird that is able to hover and fly backward, typically having colorful iridescent plumage

Translating: Hummingbird

Spanish: Colibrí

Náhuatl: Huītzilin

German: Kolibri

Bengali: হামিংবার্ড

#FelizSábado

Los colibríes tienen un metabolismo muy acelerado y para mantener su ritmo de vida deben consumir en promedio la mitad de su peso al día. Esto significa que un colibrí no puede pasar más de 10 minutos sin comer. #ConservarParaVivir 🌿🌊💐🌼🌺 pic.twitter.com/ChmnuiA8K7 — CONANP (@CONANP_mx) May 29, 2021

No te pierdas mañana la charla "Ecología urbana: los #colibríes de la megalopolis"

Presenta: María del Coro Arizmendi.

Martes 23 de junio al medio día por https://t.co/9K3Jpo2itA pic.twitter.com/iHEbAFnWD6 — CONABIO (@Conabio) June 22, 2020

Pequeños relámpagos vivientes



Conoce todas las especies de #colibríes que viven en México y norteamérica.



Para visualizarlo en alta resolución da click en: https://t.co/MTygeqVOji pic.twitter.com/D0pttlXZWW — CONABIO (@Conabio) April 6, 2020

