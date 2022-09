Photo: Rob Oo, Peaceful wishes (Some rights reserved)

International Translation Day is celebrated every year on September 30 on the feast of St. Jerome, the Bible translator who is considered the patron saint of translators. The celebrations have been promoted by International Federation of Translators (FIT) – fit-ift.org – since it was established in 1953.

Key LInks

fit-ift.org

Welcome to FIT

Facebook

@fit_ift

Questions = Preguntas

What are the commonalities and differences between translation and interpretation? = ¿Cuáles son los puntos en común y las diferencias entre la traducción y la interpretación?

What activities, celebrations, workshops are planned for International Translation Day? = ¿Qué actividades, celebraciones, talleres están previstos para el Día Internacional de la Traducción?

How is International Translation Day translated in other languages? Bonus points for Indigenous languages. = ¿Cómo se traduce el Día Internacional de la Traducción en otros idiomas? Puntos extras para lenguas indígenas.

Translating: International Translation Day

Spanish: Día Internacional de la Traducción

French: Journée internationale de la traduction

German: Internationaler Tag des Übersetzens

Elsewhere on the Web

un.org

UN Set to Pass Draft Resolution Declaring September 30 As Translation Day – Slator

Twitter

@HenryLiu_FIT

@fit_ift

Embedded Tweets

International #Translation day is next week.



Join us online or at @UNOGLibrary to learn from our guests speakers from @FTI_UNIGE and @MITIBMLab about the basics & innovations of translation.



🗓️ 29 September

🕒 4 to 5.30 pm Geneva time

🌐Register: https://t.co/ufYPp2QvoI pic.twitter.com/qDlxe9evlT — UN Geneva (@UNGeneva) September 20, 2022

It's #InternationalTranslationDay!



Since this photo of the LoN Interpretation and Translation Section was taken in the 1920s, interpreters and translators have constantly contributed to multilateral cooperation.



一百 сто مائة Cien Cent One hundred years of #multilateralism pic.twitter.com/Zi4m47snSs — UN Library&Archives Geneva (@UNOGLibrary) September 30, 2020

Wikipedia

International Translation Day

Jerome

Planeta.com