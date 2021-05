Wikipedia: The Isthmus of Tehuantepec has the shortest distance between the Gulf of Mexico and the Pacific Ocean in Mexico. Prior to the opening of the Panama Canal, it was a major shipping route known simply as the Tehuantepec Route. The name is taken from the town of Santo Domingo Tehuantepec in the state of Oaxaca; this was derived from the Náhuatl term tecuani-tepec (“jaguar hill”).

Recorrí el Parque Ecológico “El Zapote” de Santo Domingo Zanatepec, en la región del Istmo; un lugar bellísimo en el que se están contrarrestando los efectos de la deforestación. Se creó hace 10 años para frenar la extracción del material pétreo de la comunidad. pic.twitter.com/GFBv9PXgsT — Ivette de Murat (@IvetteMurat) May 12, 2021

Guendaliza’a, es una palabra de origen zapoteco compuesta por dos voces; Guenda: Ser, estar o haber y Liza’a que significa afinidad o parentesco, la unión de ambas voces conjuntas significa “Hermandad”.

A esta fiesta de unión indígena se le conoce así porque en el siglo XVI las etnias indígenas milenarias de la región del Istmo de Tehuantepec: zapotecas, huaves, mixes, mixtecos, chontales y zoques; compartían el despojo, la humillación y la explotación de los europeos que derribaron sus teocallis y saquearon sus riquezas. Fue el 22 de marzo de 1660 cuando estos grupos sometidos hicieron justicia y nombraron a sus propias autoridades, a este evento se le conoce como: “La Rebelión de Tehuantepec”.

Para celebrar este acontecimiento histórico este año, se reunirán las seis etnias originarias de esta región, para dar muestra de las viejas expresiones religiosas y festivas características de estas culturas mesoamericanas.

La celebración empezará el 23 de marzo a las 19 hs. con una Calenda Étnica, que partirá del Parque “Andrés Gutiérrez”, Barrio Santa María y recorrerá el centro histórico y la explanada municipal donde terminará con una verbena popular.

El 24 de marzo tendrá lugar Guendaliza’a 2012, en las márgenes del rio Tehuantepec, a las 17 horas. En está ocasión, los Valles Centrales, será la región invitada a este encuentro en donde las Chinas Oaxaqueñas representarán al municipio de Zaachila. Los invitados de ámbito nacional serán los Purépechas de Michoacán y los Zoques de Tabasco, quienes darán muestra de su cultura a través de sus tradicionales danzas.

