Jacaranda = a tropical American tree that has blue trumpet-shaped flowers, fern-like leaves, and fragrant timber

Embedded Tweets

Una imagen que enamora 😍… ¿tienes alguna #JacarandaUNAM para compartir? Postea tu foto en los comentarios. 👇#PontePumaPonte😷 pic.twitter.com/PQldjM1qxC — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) April 9, 2021

Photos

Wikipedia

Jacaranda

Planeta.com