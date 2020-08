Oaxaca, Mexico – Kumoontun is the Ayöök (Mixe) word for tequio or collective work. This initiative promotes research, awareness, and reflection on what happens in Ayöök community life.

This Week

El programa explorará a través de diferentes entrevistas el tema de activismo digital de lenguas indígenas en México y Canadá.



Miércoles 12 de agosto

11:00 am(Hora Mx)

Registro: https://t.co/l5LMxrz9lN@Kiadorindani @lussasil @AyookMarco @yaznovelo pic.twitter.com/kWZ4Tq54Bw — Kumoontun (@kumoontun) August 10, 2020

For a multilingual Internet



Por un internet multilingüe… pic.twitter.com/DRaqJVPea7 — Marco Antonio (@AyookMarco) October 22, 2019

A través de Twitter conocimos a @Jean_PierredMa quien se sumó al equipo e hizo posible kumoontun App para sistemas IOS; por esta razón le hacemos un reconocimiento y agradecimiento por contribuir con la lengua Ayöök y hacer #Kumoontun

