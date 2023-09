By

Lingo Cards (Some rights reserved)

Literacy = The ability to read and write // Habilidad para leer y escribir

Celebrations

September 8 is International Literacy Day

Translating: Literacy

Spanish: Alfabetismo

French: L’alphabétisation

German: Alphabetisierung

Māori: Mōhio ki te kōrero pukapuka

Afrikaans: Geletterdheid

Features

Planeta.com