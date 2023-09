Photo: Rachel Knickmeyer (Some rights reserved)

Manatee = Aquatic mammal with a rounded tail flipper, living in shallow coastal waters and adjacent rivers of the tropical Atlantic // Mamífero acuático con aleta caudal redondeada, que vive en aguas costeras poco profundas y ríos adyacentes del Atlántico tropical

Celebrations

September 7 International Day of the Manatee

