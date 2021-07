Mexico City 2021 Conquest Colloquium

Photo: Travis, Tenochtitlan

August 4-6, 2021 – Upcoming seminar in Spanish: Third Colloquium The Anthropological Vision of the conquest of Cemanáhuac on the defense of Tenochtitlan (III Coloquio La Visión Antropológica de la conquista del Cemanáhuac sobre la defensa de Tenochtitlan).

FYI, Cēmānāhuac was the name used by the Aztecs to refer to their world and corresponds to the modern term Mesoamerica.

