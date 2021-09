Cover

Reading: The brand-new guide to nature-based travel in Mexico City: Guía de Turismo De Naturaleza. En español. Published by the city’s government. Hashtag: #TurismoDeNaturaleza

Key Links

turismo.cdmx.gob.mx/guia-de-turismo-de-naturaleza

Download: Pdf

Questions = Preguntas

Is there a Google Map of the sites mentioned in this guide? = ¿Existe un mapa de Google de los sitios mencionados en esta guía?

How was this guide created and what are the short-term plans for follow-up? = ¿Cómo se creó esta guía y cuáles son los planes de seguimiento a corto plazo?

Is the guide available in other languages? Audio versions? = ¿La guía está disponible en otros idiomas? Versiones de audio?

Will other cities and states in Mexico publish their own guides to local nature tourism options? = ¿Publicarán otras ciudades y estados de México sus propias guías de opciones de turismo natural local?

Where can publishers find free and contemporary images of Mexico City parks and green spaces? = ¿Dónde pueden los editores encontrar imágenes gratuitas y contemporáneas de los parques y espacios verdes de la Ciudad de México?

Essay

I have enjoyed the tweets and videos from Mexico City’s environmental and tourism offices as they have shared new initiatives in the city parks and green spaces. City parks fans, helpful information if you read Spanish. Otherwise, beautiful maps and eye-candy photos.

Headlines

Del Ajusco al Tepeyac: esta es la Guía de Turismo de Naturaleza de la CDMX

Presentan Guía de Turismo de Naturaleza de la CDMX

Embedded Tweets

#SabíasQue

🌳 El bosque de #Chapultepec es uno de los bosques urbanos más antiguos de Latinoamérica y su superficie representa el 52% de las áreas verdes🍃 de la ciudad 😮.

Conoce más en la Guía de #TurismoDeNaturaleza, descárgala aquí 👉🏽https://t.co/WFejEkMc5v pic.twitter.com/nQ9kGpxeOS — SECTUR CDMX (@TurismoCDMX) September 21, 2021

La Ciudad de México tiene grandes edificios, ruinas arqueológicas y decenas de museos, pero también hay una gran zona para el turismo de naturaleza y aventura.



👁‍🗨 Conoce la Guía de #TurismoDeNaturaleza 🌳😉👏



💻 Descárgala: 👉 https://t.co/ZTwMiuKIL4 pic.twitter.com/30St78gcRb — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 24, 2021

🍃Conoce📍Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, una espectacular reserva natural de aproximadamente 2,300 hectáreas.

¿Ejercitarte, un picnic o quizás acampar? ¡Claro que es posible!🚵‍♂️🏕️



Consulta más de él en la Guía de #TurismoDeNaturaleza 👇🏽 https://t.co/jPRKFpA2WE pic.twitter.com/PFUC3PlXcp — SECTUR CDMX (@TurismoCDMX) September 29, 2021

Áreas Naturales Protegidas

Parque Nacional Desierto de los Leones

Parque Nacional Cumbres del Ajusco

Parque Nacional el Tepeyac

Bosque de Tlalpan

Aventura

Los Dinamos

Ciclovía Rural de la Ciudad de México

Volcán Teuhtli

Volcán y cuevas del Xitle

Agroturismo

Ruta del Mole y el Nopal

Ciénega chinampera de San Pedro Tláhuac

Ejido San Gregorio Atlapulco

Ruta San Luis Tlaxialtemalco

Parques y Centros Turísticos

Parque Ecológico de la Ciudad de México

Parque Cuitláhuac

Parque Bicentenario

Parque Ejidal San Nicolás Totolapan

Centro de Educación Ambiental Tepenáhuac

Cabañas Cruz de Piedra

Imperdibles

Parque Nacional Cerro de la Estrella

Sierra de Santa Catarina/ Parque Yecahuitzotl

Sierra de Guadalupe

Bosque de San Juan de Aragón

Parque Ecológico de Xochimilco

Parque Ecológico Ciudad de México

Bosque de Chapultepec

Introducción (Introduction)

La Ciudad de México, además de ser una de las urbes más grandes del mundo, es también un lugar lleno de belleza y recursos naturales. De hecho, el 59 % del te- rritorio de la ciudad está considerado como suelo de conservación, lo que equivale a más de 88 mil hectá- reas, mismo que es reservorio del 12% de la biodiver- sidad nacional y el 2% de la biodiversidad mundial. Además, la ciudad cuenta con 25 Áreas Naturales Protegidas y 7 Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica. Las características físicas y naturales de la Ciudad de México, le permiten posicionarse en ese segmento con una amplia diversidad de atractivos, servicios y experiencias turísticas de aventura, ecoturismo y tu- rismo rural. La zona montañosa de la ciudad, además de presen- tar bellos paisajes y brindar beneficios ambientales, es también uno de los territorios más destacados para el desarrollo del turismo de naturaleza. Sobresale el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, un área natural protegida conformada por 920 hectáreas de bosque de coníferas que en su punto más alto alcanza una al- tura de 3,970 metros sobre el nivel del mar. Esta área es ideal para practicar deportes de turismo de aventura como el senderismo, montañismo de media montaña (trekking) para alcanzar la Cruz del Marqués, el punto más alto. También se puede practicar ciclismo y des- censo de montaña (downhill) y campismo en las lade- ras del Parque, u observación de flora y fauna, desta- cando especies endémicas. Aves: colibrí berilo, zorzal mexicano, carpintero transvolcánico, colibrí opaco, codorniz coluda transvolcánica. Reptiles:camaleón de montaña, lagartija cornuda de montaña, víbora de cas- cabel. Mamíferos: conejo de volcanes.

Muy cerca de esa zona boscosa, también existe una oferta muy variada de deportes de aventura como el gotcha, campismo, escalada en roca, trail (carreras de campo traviesa en montaña), hospedaje en cabañas y servicios de alimentos de cocina tradicional, como las quesadillas del Ajusco, donde cada fin de semana asisten los visi- tantes a desayunar. Otra zona con oferta similar es la de Los Dinamos, una zona que resguarda algunos cuerpos de agua que pro- vienen desde la zona alta de las montañas y donde el visitante puede probar platillos hechos con truchas cul- tivadas en estanques y diversos servicios de alimentos. Además, se pueden disfrutar de experiencias como rápel, tirolesa, senderismo, cabalgatas, ciclismo de montaña (mountain bike) y hospedaje en cabañas. Así mismo, por la ciudad cruza el Eje Neovolcánico Trans- versal, donde destaca el Xitle, volcán de tipo hawaiano, en las laderas del Ajusco; ahí se pueden realizar actividades como espeleología en las cuevas formadas por lava vol- cánica solidificada en forma de ríos subterráneos, rápel, y senderismo interpretativo. Actividades que también se pueden realizar en el Volcán Teuhtli, en la Alcaldía Tláhuac. Otro recurso importante es la Sierra de Santa Catarina, donde se concentra una serie de volcanes en las Alcaldías Tláhuac e Iztapalapa: los volcanes Yohualixqui, Tetecón, Xaltepec, Guadalupe y Tecuauhtzin. Además del recién inaugurado Parque Yecahuizotl, donde se pueden realizar caminatas, talleres de educación ambiental, observación sideral y recreación en juegos rústicos y espacios abiertos. En la zona lacustre de la ciudad, correspondiente a Xo- chimilco y Tláhuac, se puede encontrar una nutrida ofer- ta de experiencias agroturísticas y gastronómicas, pues, esta zona destaca desde tiempos prehispánicos por ser el centro de producción de legumbres, frutas y hor- talizas de la Ciudad de México, gracias al eficiente y sos- tenible sistema de producción en chinampas, sistema mundialmente reconocido.

Además en esta zona es posible rea- lizar paseos en embarcaciones tra- dicionales, como lo son los cayucos, las trajineras y, recientemente, tam- bién se ha incorporado la práctica del kayak.

El Cerro de la Estrella, es uno de los lugares más destacados en medio de la urbe, pues es uno de los espa- cios donde los pobladores y visitan- tes recurren para hacer actividades al aire libre, disfrutar de paseos, vi- sitar su zona arqueológica, explorar sus cuevas e incluso realizar cere- monias para la renovación de ciclos calendáricos como la Ceremonia del Fuego Nuevo, la cual se realiza desde la época prehispánica.

Al norte de la ciudad, se encuentra uno de los principales pulmones urbanos, se trata del Zoológico y Bosque de Aragón, un área de valor ambiental que tiene como objetivo preservar el ecosistema local y en el cual es posible observar aves mi- gratorias por temporada, gracias a sus cuerpos de agua y zona de árbo- les de pino. Entre otras actividades, también es posible realizar ciclismo, carreras deportivas y algunos de- portes urbanos como patinaje, ska- te boarding y paseos en lancha.

Por último, la Sierra de Guadalupe y el Parque Nacional del Tepeyac, al norte de la ciudad, son parte de un sistema montañoso, donde se realizan actividades como carreras de trail, ciclismo de montaña, observación de flora y fauna y senderismo.

Mentioned

atmex.org

Conviértete en un Guía de Turismo de Naturaleza

Stray Observations

The September 2 launch of the publication was made by Secretary Mackinlay was accompanied in the presentation by the Secretary of the Environment, Marina Robles García, the Director General of Conabio, José Sarukhan Kermez and the director of the World Wide Fund for Nature in Mexico, Jorge Rickards.

Planeta