Mexico City Links

Escudo Ciudad de México

What would locals like others know about Mexico City? Presenting relevant links in a somewhat random order:

Headlines

How Explore Mexico City by Bike with EcoBici

Taking In Mexico City’s History By Canoe And Bike – NPR @ckahn

What It’s Like to Visit Mexico City Now – Bloomberg

La calle de Corregidora y su hermoso pasado lacustre – MXCity

Mexico City: a virtual tour through film, music, books, food and art

Estas son las 5 heladerías más antiguas y tradicionales de la CDMX

El día que la Ciudad de México desapareció

A massive park in Mexico City could be a climate adaptation model

Los ambulantes y la Union Tepito – Universal @hdemauleon

Gold bar found beneath Mexico City street was part of Moctezuma’s treasure

Mexico City’s Best Green Spaces – @fryechild

Palacio de los Condes se abre a innovación y cultura – Universal

Must Visit Stops on the Metro

Mexico City for book lovers

Water Crisis

Thinking Like a Lake in Mexico City – Nature of Cities

Community Gardens

Articulando el Sistema de Huertos Urbanos de la Ciudad de México

Translating: What takes you to Mexico City?

Spanish: ¿Qué te lleva a la Ciudad de México?

French: Qu’est-ce qui vous amène à Mexico?

German: Was führt Sie nach Mexiko-Stadt?

Tourism

cdmxtravel.com

Facebook

@turismocdmx

Anahuacalli

hmuseoanahuacalli.org.mx – City of Arts – Virtual Tour – Facebook – @anahuacalli

Wikipedia

La nueva ciudad de las artes – Veka Duncan/Razon (translation)

Condesa

Under the Volcano Books, Celaya 25

San Angel

Plaza de los Arcángeles

Cencalli, museo del maíz

Complejo Cultural Los Pinos

goo.gl/maps/eY21s9XX92cs7Lch9

https://ibero909.fm/blog/inauguran-museo-cencalli-la-casa-del-maiz

Hoy, encendemos para todos el fogón de Cencalli, la casa del maíz y la cultura alimentaria: Alejandra Frausto Guerrero

Se inaugura en Los Pinos el Museo ‘Cencalli’, La Casa del Maíz

https://mxcity.mx/2020/03/cencalli-casa-del-maiz-museo-los-pinos/

Inauguran en @CC_LosPinos el Museo 'Cencalli', La Casa del Maíz https://t.co/xpGnCYM65u pic.twitter.com/i7hxq4Fz8d — La Jornada Impresa (@LaJornada) September 29, 2021

Hoy, #DíaNacionalDel Maíz será inaugurado en el @CC_LosPinos un museo dedicado a ese cereal, que lleva por nombre el vocablo náhuatl 'Cencalli', en español La Casa del Maíz.https://t.co/tnhL4JFpKt — La Jornada (@lajornadaonline) September 29, 2021

¿Eres un apasionado del maíz? Ahora podrás visitar este museo que acaba de abrir en Ciudad de México. https://t.co/rcaP68qQZQ — CNN en Español (@CNNEE) October 1, 2021

Flickr

Secretaría de Cultura Ciudad de México

Secretaría de Cultura Ciudad de México

cultura.cdmx.gob.mx

comunicacion

Facebook

Flickr – El Bosque

Youtube

@CulturaCiudadMx

Reports

Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035 (PDF)

GCDMX lanza convocatoria para proyectos de ordenamiento territorial

Water

Biodiversity Action Plan

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la CDMX y Plan de Acción 2030

🔰 Descarga gratis la Presentación de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la CDMX y Plan de Acción 2030🔰https://t.co/azQOkHQWLd pic.twitter.com/AilA3n1Ml9 — CONABIO (@Conabio) August 9, 2021

Cablebús

ste.cdmx.gob.mx – @MICablebusCDMX

La Línea 1 de #CablebúsCDMX ya está servicio.

377 cabinas con capacidad para hasta 10 personas

Comunicación en cabinas

WiFi en estaciones y cabinas



#CablebúsCDMX pic.twitter.com/gtk4Hmesd8 — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 14, 2021

Birds = Aves

Cantos de aves de la Ciudad de México

sadsma.cdmx.gob.mx

Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA)

sedema.cdmx.gob.mx

Diana Hernández, Dirección de Infraestructura Verde

Youtube

Facebook

@sedema_cdmx

Wikipedia

Chimalistac

goo.gl/maps/zLQ2DUodEqXZnhRX6

The Paths at Chimalistac: What is it to walk in shadow? – MXCity

Monumento a Álvaro Obregón

Elsewhere

mxcity.mx – @mxc_insider

Maestría en Sociedades Sustentables (UAM) – Facebook – https://twitter.com/msociedades

India Connections

indiainmexico.gov.in

@IndEmbMexico

@iccr_mexico

Facebook

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

En Ciudad De Mexico

La Ciudad de México en el tiempo

LAPAREDARTECONTEMPORANEO

Enrique Ortiz García

elespejohumeante.mx

Proyecto de divulgación cultural. Visitas guiadas, conferencias.

Instagram

@Cuauhtemoc_1521

Bars

Bar Ruta 57, Cuba 12

Facebook

Art

lapared.org

Facebook

Polyforo Siqueiros

The Polyforum Cultural Siqueiros is a cultural, political and social facility located in Mexico City as part of the World Trade Center Mexico City. It was designed and decorated by David Alfaro Siqueiros in the 1960s and hosts the largest mural in the world called La Marcha de la Humanidad.

Facebook

Wikipedia

tripadvisor

web.archive

https://youtu.be/gptPl01KRYs

Also see: Hotel Mexico

Questions – Is this really the largest mural work?

Indigenous Mexico City

CDMX, la capital indígena – El Heraldo

Museums = Museos

José Luis Cuevas Museum

museojoseluiscuevas.com.mx

José Luis Cuevas Museum

Museo Jumex

fundacionjumex.org

https://www.fundacionjumex.org/en/exposiciones/181-apariencia-desnuda-el-deseo-y-el-objeto-en-la-obra-de-marcel-duchamp-y-jeff-koons-aun

Museo

https://www.wnycstudios.org/story/1985-heist-mexicos-national-museum-subject-new-film

https://www.imdb.com/title/tt4958448/

Munal

munal.mx

Baseball

diablos.com.mx

Estadio Alfredo Harp Helú

Tickets

Wikipedia

@DiablosRojosMX

Bus

terminal-de-autobuses-norte

Food

bisquetsobregon.com

Pozole de Moctezuma

elpozoledemoctezuma.com.mx – Facebook

Moctezuma #12, Colonia Guerrero

La pozolería secreta en la que ha comido Carlos Slim

Wikipedia

Francisco I. Madero Avenue

Museo Nacional de las Culturas

Carlos Obregón Santacilia

Features

Parks

Planeta.com