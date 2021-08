Mexico City Links

Escudo Ciudad de México

What would locals like visitors to know about Mexico City?

What It’s Like to Visit Mexico City Now – Bloomberg

La calle de Corregidora y su hermoso pasado lacustre – MXCity

Mexico City: a virtual tour through film, music, books, food and art

Estas son las 5 heladerías más antiguas y tradicionales de la CDMX

El día que la Ciudad de México desapareció

A massive park in Mexico City could be a climate adaptation model

Los ambulantes y la Union Tepito – Universal @hdemauleon

Gold bar found beneath Mexico City street was part of Moctezuma’s treasure

Mexico City’s Best Green Spaces – @fryechild

Palacio de los Condes se abre a innovación y cultura – Universal

Must Visit Stops on the Metro

Mexico City for book lovers

Water Crisis

Thinking Like a Lake in Mexico City – Nature of Cities

Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035 (PDF)

GCDMX lanza convocatoria para proyectos de ordenamiento territorial

Biodiversity Action Plan

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la CDMX y Plan de Acción 2030

🔰 Descarga gratis la Presentación de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la CDMX y Plan de Acción 2030🔰https://t.co/azQOkHQWLd pic.twitter.com/AilA3n1Ml9 — CONABIO (@Conabio) August 9, 2021

Cablebús

ste.cdmx.gob.mx – @MICablebusCDMX

La Línea 1 de #CablebúsCDMX ya está servicio.

377 cabinas con capacidad para hasta 10 personas

Comunicación en cabinas

WiFi en estaciones y cabinas



#CablebúsCDMX pic.twitter.com/gtk4Hmesd8 — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 14, 2021

Birds = Aves

Cantos de aves de la Ciudad de México

🐦En la Ciudad de México y sus alrededores se han registrado alrededor de 386 especies de aves silvestres, algunas nativas, algunas introducidas y otras endémicas. 🐦

¿Quieres escuchar sus cantos? Visita: https://t.co/7xmyF93BBZ pic.twitter.com/5DSUE1X1V0 — CONABIO (@Conabio) December 16, 2020

Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA)

sedema.cdmx.gob.mx

Diana Hernández, Dirección de Infraestructura Verde

Youtube

Facebook

@sedema_cdmx

Chimalistac

Chimalistac

goo.gl/maps/zLQ2DUodEqXZnhRX6

The Paths at Chimalistac: What is it to walk in shadow? – MXCity

Monumento a Álvaro Obregón

Evita multas o robos si visitas el #CentroHistóricos en automóvil 🚘 Consulta cuáles son los estacionamientos autorizados👇https://t.co/LJLhTnC6A1 pic.twitter.com/zKYgLDrbLX — ACH (@ach_CDMX) November 19, 2020

Algo inexacto pero hermoso plano. En rojo la otrora México-Tenochtlitlan, en negro la traza urbana actual. ca 1920 pic.twitter.com/q897nTgFfy — Tlaltecuhtli © (@TlaltecuhtliCe) March 7, 2016

Reasons to visit Mexico City: Museo Nacional de Culturas Populares hosts its annual tamal fair January 29-Feb 3 https://t.co/tF8Yu2IfWz@MNCP_DGCP ht @melisu_b pic.twitter.com/c0i0oqs5S6 — planetanews (@planetanews) January 19, 2019

Ahí abajo vivimos. 4 de Julio 2018, Ciudad de México. pic.twitter.com/aIXxvgzYMi — Santiago Arau (@Santiago_Arau) July 4, 2018

@Cuauhtemoc_1521



La vista de Tenochtitlán a la llegada de los castellanos dirigidos por Hernán Cortés desde la calzada de México-Tlacopan. Anla izquierda de la avenida se ve la Lagunilla, espacio que dividía a Tlatelolco de Tenochtitlán, las ciudades gemelas. Imagen de #Hernánlaserie pic.twitter.com/zv7va9CGsf — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) February 1, 2020

Polyforo Siqueiros

The Polyforum Cultural Siqueiros is a cultural, political and social facility located in Mexico City as part of the World Trade Center Mexico City. It was designed and decorated by David Alfaro Siqueiros in the 1960s and hosts the largest mural in the world called La Marcha de la Humanidad.

Facebook

Wikipedia

Also see: Hotel Mexico

Questions – Is this really the largest mural work?

Indigenous Mexico City

CDMX, la capital indígena – El Heraldo

José Luis Cuevas Museum

Museo Jumex

A un mes del #19S

https://www.thenatureofcities.com/2017/11/27/thinking-like-lake-mexico-city

https://www.hollywoodreporter.com/news/alfonso-cuarons-mexico-city-hangout-guide-1068752

http://www.gq.com/story/is-mexico-city-the-new-iceland

http://confabulario.eluniversal.com.mx/el-mercado-profundo

https://www.cronicaambiental.com.mx/df/prepara-la-cdmx-colocacion-de-bono-verde

Historic transfers of urban monuments

La CdMx tiene mala calidad del aire – Grupo Milenio

el-basurero-de-tanya-muller – @hdemauleon

glorieta-de-los-coyotes-caos-y-abandono-se-seca-arbol

Sistine Chapel

Mexico City’s Invisible Rivers – @dromomanos

los-rios-invisibles-de-la-ciudad-de-mexico

mexico-city-airport-to-go-ahead-despite-budget-cuts-and-environmental-opposition

Invita la Central de Abasto a su tradicional romería del rábano

5 Best pulque in Mexico City – chilledmagazine

http://hellodf.com/100-cosas-que-debes-hacer-en-el-df-mexico-2

A New Lab to Reinvent Mexico City – Techonomy

Mexico City Renaissance – Joshua Berman

Now is possible to buy a temporary pass (1, 3 or 7 days) for Ecobici – shared bicycle program

In Mexico City, a small hotel with big green credentials: El Patio 77

Tourism Ministry unveils the path of Juan Diego – La Jornada

Wikipedia

Francisco I. Madero Avenue

Museo Nacional de las Culturas

Carlos Obregón Santacilia

