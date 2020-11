Mexico City’s National Anthropology Museum

Photo: Photos under the fountain

Reaperatura. Reopening this month. One of our fave museos: National Anthropology Museum (Museo Nacional de Antropología) in Mexico City. Open Tuesday – Saturday, 10am-5pm. Mask mandate and max capacity: 1500 people. Anniversary celebration on September 17.

COVID19: El Museo Nacional de Antropología reabrirá este miércoles 11, con horario especial y bajo estrictas medidas sanitarias

How has COVID19 changed the museum experience for staff and visitors? = ¿Cómo ha cambiado COVID19 la experiencia del museo para el personal y los visitantes?

¡El Museo Nacional de Antropología vuelve a abrir sus puertas!



A partir de mañana miércoles 11 de noviembre con un horario especial y bajo estrictas medidas sanitarias.



Entra al enlace y conoce más detalles 👉🏻 https://t.co/ianjEOQUOQ pic.twitter.com/aJC31OrYh3 — MNA Oficial (@mna_inah) November 10, 2020

¡De dos a tres caídas, sin límite de tiempo!



La Arena Coliseo abrió sus puertas en 1943 y desde entonces es uno de los principales recintos de la Lucha Libre mexicana. #PaseosCulturales te lleva a conocer sus instalaciones.



Sábado 21 de septiembre.

Reserva 5553-2365 pic.twitter.com/odOnDNu3YJ — MNA Oficial (@mna_inah) August 31, 2019

Buenas noches.

Museo Nacional de Antropología

Ciudad de México pic.twitter.com/ytLu85fTHs — Antonio Saborit (@Antonio_Saborit) December 5, 2018

¡Hoy estamos de fiesta!

El Museo Nacional de Antropología cumple 54 años, y se refrenda como uno de los recintos que enorgullece a los mexicanos.

Si nos vas a regalar algo, que sea un comentario acerca de lo que sientes cada vez que lo visitas. 🎁 👇#FelizCumpleañosMNA #MNA54 pic.twitter.com/dwkDOCHFLs — MNA Oficial (@mna_inah) September 17, 2018

Hoy recordamos en su natalicio y aniversario luctuoso al destacado arquitecto y urbanista mexicano Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó y materializó el Museo Nacional de Antropología.



#QuédateEnCasa pic.twitter.com/9IqVrnCqrL — MNA Oficial (@mna_inah) April 16, 2020

Request for feedback

A request for feedback from the museum: If you are going to give us a present, let it be a comment about what you feel each time you visit. (Si nos vas a regalar algo, que sea un comentario acerca de lo que sientes cada vez que lo visitas.)

