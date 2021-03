Photo: Berenice Rivera / Secretaría de Cultura CDMX, Orquesta

Mexico City – The Museo de Arte Popular (Popular Art Museum), Revillagigedo 11, Colonia Centro, promotes and preserves part of the Mexican handcrafts and folk art.

Hours: Tuesday 10am-6pm, Wednesday 10am-9pm, Thursday-Sunday 10am-6pm

TripAdvisor’s #9 on the list of 500+ things to do in Mexico City.

¡En el #MAP cumplimos 15 años contigo!



Durante todo este tiempo hemos tenido la fortuna de exponer distintas obras de nuestras artesanas y artesanos para difundir su trabajo, y a su vez, ustedes puedan apreciar el talento mexicano.



Gracias por tu compañía todo este tiempo. pic.twitter.com/LxFokk9iyl — Museo de ArtePopular (@map_mexico) February 28, 2021

