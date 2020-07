Mexico’s National Tree Day (Día Nacional del Árbol)

Among our fave celebrations, the second Thursday in July, in Mexico: National Tree Day (Día Nacional del Árbol)

Embedded Tweets

Hoy en el día del árbol, queremos compartirte esta increíble fotografía de @SilvaRiveraJorg en la que podemos ver que un árbol va mas allá de los bienes tangibles que te puede dar. El árbol no solo es la resina o la madera que nos otorga también es el hogar de muchas especies pic.twitter.com/D83al0eCYE — Fondo de Conservación El Triunfo (@FONCET_AC) July 9, 2020

#FelizJueves

El segundo jueves de julio celebramos el Día Mexicano del Árbol, para recordar la importancia que tienen en nuestra vida. 💚 ¿Cuál es tu árbol favorito? #ConservarParaVivir #MesDelBosque 🌳🌲🌿🍃 pic.twitter.com/yP6j4jZjJ0 — CONANP (@CONANP_mx) July 9, 2020

Previously

Planeta