Poster

This week INAH hosts a 4-day colloquium about the history of tourism in Mexico. Livestreaming en español from the INAH’s Coordinación Nacional de Antropología YouTube channel: youtube.com/antropologiacnan. The event is coordinated by María Magdalena Pérez Alfaro.

We will update this page with the videos and related information about the topics addressed.

Sep 6

Sep 7

Sep 8

Sep 9

Questions = Preguntas

Is there a web page with details about the colloquium, including agenda, speakers, and relevant readings? = ¿Existe una página web con detalles sobre el coloquio, incluyendo agenda, ponentes y lecturas relevantes?

What will future historians make of coverage of Mexico’s tourism options and concerns in the 2020s? Should we be active archivists of social media? = ¿Qué harán los historiadores del futuro con la cobertura de las opciones y preocupaciones del turismo en México en la década de 2020? ¿Deberíamos ser archiveros activos de las redes sociales?

Embedded Tweets

Ya viene el "Primer coloquio Historia del Turismo en México".

Del 6 al 9 de septiembre, cortesía de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.

Lunes 6, de 17 a 19 h.

Martes 7 a jueves 9, de 10 a 14 h.

Sigue la transmisión #Envivo por YouTube/CND.INAH#ContigoEnLaDistancia pic.twitter.com/SAL4JunYLA — INAHmx (@INAHmx) September 5, 2021

Los estudios de la #historia del #turismo van en aumento: La siguiente semana tendrá lugar el 1er Coloquio de Historia del Turismo en México con un programa súper interesante.



Será transmitido por el YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. pic.twitter.com/MefqEsDIkz — Libreta Negra Mx (@LibretaNegraMx) September 1, 2021

En poquito arranca el 3er día del Coloquio de Historia del Turismo en México, en el cual estaré presentando sobre el papel de las narrativas turísticas en la conformación del patrimonio nacional en México.

Transmisión: https://t.co/pi7eyt42mF pic.twitter.com/m98x1OaOdm — Daniel Salinas Córdova (@DanielSalinas00) September 8, 2021

LUNES 6 SEPTIEMBRE

17:00-17:15

Inauguración

Delia Salazar | Directora de Estudios Históricos

Alejandro de la Torre | Subdirector de Historia Contemporánea

María Magdalena Pérez Alfaro | Coordinadora

17:15-19:00

Presentación de los libros

Modera: María Magdalena Pérez Alfaro

Mercado López, Eugenio (2020). Turismo, imagen urbana y arquitectura en las políticas públicas. México en las primeras décadas del siglo XX. Morelia, UMSNH, Red Temática CONACYT Centros Históricos de Ciudades Mexicanas, IIS UNAM.

Villalobos Acosta, César (2021). Arqueología en Circulación: nacionalismo y turismo en monedas, billetes, timbres postales y guías de turistas en el México postrevolucionario. México, IIA UNAM, LIBRUNAM.

Méndez Medina et. al. (2021). Mensajes desde la frontera entre México-Estados Unidos. Reflexiones históricas sobre el turismo y la cultura nacional, 1927-1945. Coords. Diana Lizbeth Méndez Medina y Víctor Manuel Gruel Sández Tijuana, UABC.

Presentan:

Eugenio Mercado López, UMSNH

César Villalobos Acosta, IIA UNAM

Diana Lizbeth Méndez Medina, IIH UABC

Bolfy Cottom, DEH INAH

Cristina Oemichen Bazán, IIA UNAM Haydeé López Hernández, DEH INAH

MARTES 7 SEPTIEMBRE

MESA I

Modera: Maribel Osorio García

10:00

Eugenio Mercado López | UMSNH

“Notas para una historia del origen del turismo en México y su relación con la protección del patrimonio edificado”

10:25

María Magdalena Pérez Alfaro | DEH INAH

“Prácticas turísticas y promoción del turismo en México: los inicios de un largo viaje”

10:50

César Villalobos Acosta | IIA UNAM

“Nacionalismo y turismo en la historia de la arqueología mexicana”

11:15

David Anuar González Vázquez | Maestro en Historia por el CIESAS-Peninsular

“La Expedición Científica Mexicana, un antecedente turístico en Quintana Roo en la década de 1930”

11:40-11:55 Preguntas y respuestas

11:55 – 12:05 RECESO

MESA II

12:05

Alberto Díaz Ramírez | Doctorante UABC

“La representación del Old Mexico en la promoción turística estadounidense en la frontera del Distrito Norte de la Baja California, 1890-1920”

12:30

Pablo Filemón Guadiana Lozano | FHySC UABC

“El imaginario sobre la revolución mexicana en las fotografías postales de los turistas extranjeros que visitaron Tijuana de 1915 a 1930”.

12:55

Víctor Manuel Gruel Sández | IIH UABC

“De la clandestinidad al skyline. Orígenes del turismo médico en Tijuana durante la segunda mitad del siglo XX”.

13:20 – 14:00 Preguntas y respuestas

MARTES 8 SEPTIEMBRE

MESA III

Modera: Ramsés Hernández Lucas

10:00

Daniel Salinas Córdova | Investigador independiente

“El papel de las narrativas turísticas en la conformación del patrimonio nacional en México. Desarrollo y evolución de Morelos como destino en las guías turísticas del siglo XX”

10:25

Luisa Fernanda Rico Mansard | Seminario de Investigación Museológica, DGDC-UNAM

“Propuesta para revisitar y reinterpretar la relación patrimonio y turismo en México”

10:50

Cristina Oehmichen Bazán | IIA UNAM

“Patrimonio cultural indígena y procesos de turistificación en México: temas para el debate”

11:15

Consepción Escalona Hernández | Estudiante del Doctorado en Antropología UNAM

“Cuando el turismo nos alcanza: comunidades mayas de Quintana Roo, frente al turismo de sol y playa. El caso de Tihosuco”

11:40-11:55 Preguntas y respuestas

11:55 – 12:05 RECESO

MESA IV

Modera: Joel Álvarez de la Borda

12:05

José Manuel Martínez Aguilar | FA UMSNH

“El turismo en Pátzcuaro antes y después de la Revolución Mexicana”

12:30

Catherine R. Ettinger | UMSNH

“Arquitectura y turismo en Michoacán / 1935-1950. Pátzcuaro, Jiquilpan y Apatzingán”

12:55

Eder García Sánchez | UMSNH

“La institucionalización del turismo en Michoacán en la década de 1940”

13:20-14:00 – Preguntas y respuestas

JUEVES 9 SEPTIEMBRE

MESA V

Modera: Julia Tuñón Pablos

10:00

Maribel Osorio García | FTyG UAEM

“El turismo durante el periodo de modernización en México”

10:25

Rodrigo Alejandro De la O Torres | DH UAA

“Turismo: visión del pasado y la ciudad. El caso de Campeche, 1938-1965”

10:50

Ernesto Valenzuela Valdivieso | ENP UNAM

“El cine y la creación de la imagen turística de Acapulco”

11:15

Marcel Sebastián Anduiza Pimentel | Historiador e investigador independiente

“El Acapulco actual y sus varios porvenires: ¿Hacia un nuevo sendero de reinvención urbana en el siglo XXI?”

11:40-12:00 Preguntas y respuestas

12:00-12:10 RECESO

MESA VI

Modera: María Magdalena Pérez Alfaro

12:10

César Luis Gilabert Juárez

UdeG

“La trayectoria evolutiva de Puerto Vallarta: el errático destino de un destino turístico”

12:35

Alfredo A. César Dachary y Stella Maris Arnaiz Burne | CUC UdeG

“El Caribe mexicano: geopolítica y turismo”

13:00

Ana María Salazar Peralta | IIA UNAM

“La historia regional del turismo en la Costa Sur de Nayarit”

13:25-13:50 Preguntas y respuestas

13:50-14:00 CLAUSURA

Planeta