Mezcal Links

Photo: Agaves in Oaxaca

Links related to mezcal presented in somewhat random fashion:

Headlines

Le apuestan al Istmo para producir mezcal – El Universal

El terruño en el mezcal, un aspecto determinante en el aroma y sabor de diversas bebidas

Study reveals science behind traditional mezcal-making technique

http://www.nvinoticias.com/nota/79770/video-tres-metodologias-para-experimentar-y-reconocer-el-mezcal-de-oaxaca

https://www.usatoday.com/story/travel/experience/food-and-wine/2017/05/03/oaxaca-mexico-mezcal-distillers/101148456

http://outbounding.org/articles/view/explore-mezcal-s-remote-origins-in-oaxaca-mexico

http://www.avclub.com/article/entry-level-guide-mezcal-smoky-mexican-liquor-s-lo-253385

http://www.nvinoticias.com/nota/50376/escasez-de-maguey-pone-en-riesgo-al-mezcal-de-oaxaca

http://www.nvinoticias.com/nota/32866/mezcaleros-blindados-contra-el-komil

http://www.baltimoresun.com/entertainment/dining/bs-fo-mezcal-20160216-story.html

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/04/tiran-200-litros-de-mezcal-en-protesta-en-oaxaca-por-cosecha-desmedida-5275.html

http://www.experiencemezcal.com/2014/06/mezcal-norm-changes-pt3

http://revistatucan.com/cultura-y-mas/en-oaxaca-mezcaleando-con-amor-tour

‘Father of Tequila’ goes global – CNN

http://www.m-x.com.mx/2013-08-18/las-batallas-por-el-mezcal

http://www.unmezcalito.com/blog/la-variedad-de-agaves-y-la-riqueza-del-mezcal

http://issuu.com/arrecifemagazine/docs/a.37_issuu

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178971

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/18/cam-etiquetas.html

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/63b261ef25a695b8fd31fbd6ab79102f

http://www.domingoeluniversal.mx/historias/detalle/Mi+reino+por+un+mezcal-834

http://www.fronterasdesk.org/news/2012/dec/11/mezcal-production-drawing-mexicans-back-home

Mezcal, Manhattan Meet

promote mezcal in Oaxaca route

destroys Wine Mezcal

Mezcal Straight Up

distort the word regular market agave – The Day

The glories of Xochitl

Mezcal: an ancient and sacred drink

Twitter

@Insitumezcal

@UlisesTorrenter

@Mezcaloteca

@WahakaMezcal

@LaOllaOax

@MestizoMezcal

@LaNinadelMezcal

@IlegalMezcal

@MezcalElCortijo

@MezcalAlipus

@Mezonte

Facebook

Sin Remordimientos

Questions

What mezcal-focused accounts are recommended on Facebook and Twitter? = ¿Qué cuentas enfocadas en mezcal se recomiendan en Facebook y Twitter?

Cuish: Papalometl

Papalometl (Náhuatl: maguey butterfly)

Insitu

http://ciudadania-express.com/2012/02/10/invita-ulises-torrentera-a-disfrutar-el-arte-de-beber-mezcal-in-stu/

http://www.pagina3.mx/comunalidad/2024-la-cultura-del-mezcal-y-ulises-torrentera.html

https://www.facebook.com/insitu.mx

@Insituoaxaca

Don Mateo

http://donmateo.mx

https://www.facebook.com/mezcaldonmateo

https://www.facebook.com/emilio.vieyra.5/videos/3350648818282731

Empresa familiar, fundada por Maestros Mezcaleros cuya tradición de elaborar mezcal se remonta al año de 1840

Hacemos recorridos guiados por las instalaciones de nuestra Vinata, que incluye una amplia explicación sobre el proceso de elaboración artesanal de nuestro mezcal.



Al finalizar el recorrido usted podrá disfrutar de una cata de tres Mezcales y degustará un platillo tradicional michoacano. Disfrute la magia del lugar con el bello paisaje de la montaña.

YouTube

MezcalOaxaca

Multi Cultural Cooking Network on site at Wahaka Mezcal

Dave Miller and the Multi Cultural Cooking Network with Cecilia Rios, La Niña del Mezcal

Buzzword Bingo

Hay que despertar la lengua un un nuevo vocabulario = We must wake the tongue with new words

agave – arroquero – aroma – astringente – barbeo (pruning) – catador – copper still – craft – clay – beber (drink) – expendio – reed – chinguere – body – chagoya – cord – wood – processing – intoxicating – species – graduation – worm – gourd – maguey – mix – mining – butter – marrasita – mexican – agave syrup – maestro mezcalero – murcielego (bat) – orange (orange) – nieves (sherbets) – clay pot – Palenque – Cultural Heritage – maguey leaves – mayahuel – perlas (bubbles) – Pennyroyal – promotion – pulque – flavor – quiote – silvestre – worm salt – seasoning – slow food – scorpion – tepextate – tradition – a paste – variety Marrasita – 1/4 liter mezcal related: marrazo, hammer

mezcaladulterado con agua–conocido como

marranilla

Buzzword Bingo: Sabor = Taste

Aroma – Astringent – Clean – Complex – De la Tierra (Earthy) – Dulce (Sweet) – Fuerte (Strong) – Seco (Dry) – Joven (Young) – Metallic – Smoky – Oxidized – Peppery – Piquant – Rounded – Spicy – Sulphury – Tannic – Tart – Watery – Wispy – oody

Peppery Mezcals

Ciral

Events

July, International Mezcal Fair

Oaxaca City Treasure Hunt (in alphabetical order)

Cuish , Diaz Ordaz # 712 (between Arista and Zaragoza)

Mezcaloteca , Reforma # 506 – Flickr

Union Palenqueros of Oaxaca, Abasolo # 510

Mezcaleria Los Amantes , Allende # 107

Caminito a Cielo, extension of the Pantheon # 117

Biznaga , Garcia Vigil # 512

Los Danzantes , Macedonio Alcalá # 403

La Cava , Gomez Farias # 212-B

In Situ, Morelos

La Farola

La Casa del Mezcal, Google+

Opening soon?: Museo del Maguey (Tinoco y Palacios + Allende)

Mezcaleria y Pulques Finos Los Remedios Mier y Teran #201

Mezcaltitlán, Portal Benito Juárez Local 1, Zócalo. (a un costado del restaurante “Amarantos”) – @mezcaltitlan

Caminos del Mezcal

Caminos del mezcal una buena opción para el turismo de conocer todo lo que hay en este; podrás visitar los diferentes palenques y probar los mezcales hechos de diferentes Agaves Oaxaqueños, si lo haces por tu cuenta en tu propio vehículo, lo mejor será llevar un chofer designado así podrás darte vuelo probando todo lo que te ofrezcan si tu quieres hasta que sientas que vuelas por si solo, si tomas un tour con Bicicletas Pedro Martínez u otra Agencia que ofrezca esta opción no te preocupes sabemos de lo que se trata este camino!!!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153152171849083&set=pcb.10153152172944083&type=1&theater

Aventuras: Rutas del Mezcal

https://www.facebook.com/AGastronomica

http://informate.com.mx/turismo/emprendedores-de-la-gastronomia-anuncian-rutas-del-mezcal-y-el-mole.html

Certification

It is unclear how well the COMERCAM program is working.

Artwork / Photos



Embedded Tweets



#Durango tiene oficialmente Clúster del Mezcal 👏🤠 Llevando beneficio a todos los productores duranguenses. ¡Así lo celebramos! pic.twitter.com/9kPZ9uVnCz — Secretaría de Turismo de Durango (@dgosectur) November 23, 2019

Slideshare

http://www.slideshare.net/planeta/mezcaloteria

https://www.slideshare.net/planeta/mezcaltreasurehunt

Videos



Foursquare

Mezcal Treasure Hunt

Planeta.com