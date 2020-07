Manejo Integral y Local de Productos Agroforestales (MILPA)

Webinar Poster

Spotlight on Mexico’s MILPA (Manejo Integral y Local de Productos Agroforestales) which is cohosting an online master class focusing on risks to mezcal’s agave diversity. In Spanish = En español. Tune in online their Facebook and YouTube pages Saturday, July 18, 5pm Mexico.

Desde la Red Nacional de Manejadores de Maguey Forestal y la Asociación Civil MILPA (Manejo Integral y Local de Productos Agroforestales) los invitamos a la primera de una serie de charlas, donde se abordará el tema de la diversidad de los destilados de Agave en México. La cita es el día sábado 18 de julio a las 17:00 horas. se transmitirá por esta página y además en el canal de youtube de MILPA A.C. Los esperamos!!.

Hablando en la Diversidad de Agaves de México, los invitamos a participar este sábado 18 de julio del año en curso donde podremos escuchar las experiencias agroforestales:

-Real Minero, de Santa Catarina Minas

-Rajabule, de Sola de Vega

-Don Mateo de la Sierra, de Michoacán

-Chacolo, de Jalisco

-Comunidad de Acateyahualco, de Guerrero (Son parte de Sansekan)

De académicos, productores y promotores:

-Eje biológico:

Selene Rangel

Ignacio Torres

-Eje antropológico:

Carlos F. Lucio Lopez

José Hernández

-Eje productivo y comercial

Graciela Ángeles Carreño

Pedro Jiménez Gurría

-Eje agro ecológico

Rafael Leon

Ray Martínez

-Moderador

José Hernández

