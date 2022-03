Monte Albán Links

Photo: Ron Mader, View from Arrazola (Some rights reserved)

What would those in the know like others understand about Monte Albán? Presenting relevant links in a somewhat random fashion:

Videos

Headlines

#SóloEnOaxaca Sorprende zona arqueológica de Monte Alban, Oaxaca con entrada de haz de luz

La Tumba 7 de Monte Albán, legado zapoteca importante

Realizará INAH mesa redonda Monte Albán

Comuneros invaden el fraccionamiento Monte Albán

Flickr

Monte Albán

Monte Alban (tagged)

Elsewhere on the Web

http://www.montealban.org.mx

http://www.delange.org/MonteAlban/MonteAlban.htm

http://www.eluniversal.com.mx/notas/767486.html

Oaxaca World Heritage Site – UNESCO

http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/oaxaca/montealban/montealban.html

http://www.lonelyplanet.com/mexico/oaxaca-state/monte-alban

http://www.diegoazeta.org/zapoteca.php

Research

The Foundation of Monte Albán, Intensification, and Growth: Coactive Processes and Joint Production

Equality was key to ancient Mexican city’s success, study suggests

Marc Levine

samnoblemuseum.ou.edu

Monte Albán’s Hidden Past: Buried Buildings and Sociopolitical Transformation

New Discoveries at Monte Albán: Buried Buildings & Political Transformation at the Zapotec Capital

Origins

Links with Community Museums

Analizan la relación entre la arqueología y los museos comunitarios en Oaxaca

En el marco del #DíaInternacionalDeLosMuseos, el Centro INAH Oaxaca y la Zona Arqueológica de Monte Albán realizaron un conversatorio donde analizaron la relación entre la arqueología y los museos comunitarios en Oaxaca. #PrensaINAH: https://t.co/RpNmtj5ELy pic.twitter.com/G2yoEvzzlr — INAHmx (@INAHmx) May 18, 2021

#PrensaINAH 🗞️



INAH continúa con la reapertura gradual de zonas arqueológicas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Este 20 de noviembre reabre Soledad de Maciel-Xihuacan, en Guerrero; el 22 lo hará Huandacareo, en Michoacán; y el 24, Monte Albán, en Oaxaca. pic.twitter.com/RqlCOlNJce — INAHmx (@INAHmx) November 20, 2020

Embedded Tweets

#ZonasArqueológicasINAH



En la cima del cerro de Monte Albán, Oaxaca, los zapotecas no sólo edificaron más de 300 estructuras, sino que describieron su historia con la talla en piedra de 32 estelas. ¡Conócelas!#ContigoEnLaDistancia

Paseo virtual 👉 https://t.co/DSBrboFGwd pic.twitter.com/WWPlkSMmX5 — INAHmx (@INAHmx) June 13, 2020

2021

Espacios urbanos y sagrados de Monte Albán

Dra. Nelly M. Robles García.

Percepción y Uso de los Espacios en la Ciudad de Monte Albán

Arqlgo. César Dante García Ríos.

La sonorización de los rituales de cambio en Monte Albán

Mesa de Arqueología “Monte Albán en sus orígenes”

Con del Dr. Marcus Winter, la arqueóloga Claudia Jiménez Mu, y María Teresa Vásquez Sánchez. La mesa girará en torno a los datos de los orígenes de Monte Albán, en diferentes ámbitos de la arqueología, relacionados con los resultados de trabajos de investigación de la zona.

Conmemoración del hallazgo de la Tumba 7 por Alfonso Cas

El tesoro de Monte Albán / Estudios técnicos sobre la Tumba 7 de Monte Albán

El referente de Monte Albán en la reconstrucción de destinos turísticos

Monte Albán – Atzompa Conservación

XXXIII Aniversario de la Zona Arqueológica de Monte Albán como Patrimonio Mundial de la Humanidad

2020 Reopening

#PrensaINAH 🗞️



INAH continúa con la reapertura gradual de zonas arqueológicas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Este 20 de noviembre reabre Soledad de Maciel-Xihuacan, en Guerrero; el 22 lo hará Huandacareo, en Michoacán; y el 24, Monte Albán, en Oaxaca. pic.twitter.com/RqlCOlNJce — INAHmx (@INAHmx) November 20, 2020

Wikipedia

Monte Albán

Monte Albán

Juego de pelota

Planeta