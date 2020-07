La Cosecha Market

Logo

One of my favorite world markets is in Oaxaca City, Mexico. Much love to our friends, vendors, and clients at La Cosecha, Macedonio Alcalá #806 = Mucho amor para nuestros amigos, vendedores, y clientes en La Cosecha, Macedonio Alcalá # 806

Key Links

facebook.com/LaCosechaOaxaca

Coronavirus 2020

https://donadora.org/campanas/la-cosecha-oaxaca



Hoy que Francisco Toledo cumpliría 80 años, vale la pena recordar a La Cosecha, un mercado orgánico fundado por él mismo en el centro de Oaxaca y que hoy está en riesgo de desaparecer por la pandemia. https://t.co/CTn4cSrcyN — Eduardo Serralde (@serraldino) July 17, 2020

Punto de Abastecomiento = Supply Area: Wednesdays and Saturdays, 9am-12pm – Come and buy everything you need from perishable foods, grains, and other products for your pantry in these difficult days. We make an effort to bring healthy food to our customers. The area with tables and craft store will be closed.

Embedded Tweets

¿Vienen a Oaxaca?

Tienen que conocer este increíble lugar, un proyecto iniciado por el maestro Francisco Toledo. Es el Mercado Orgánico La Cosecha, en el centro de la Cd de Oaxaca. Ya comí y sigo con otro pueblo a visitar por aquí cerca 🚶🏻‍♂️ https://t.co/dGWXyP2IEx pic.twitter.com/gzkWXhZKAT — Marco Antonio (@AyookMarco) October 31, 2019

El Gobernador @alejandromurat y el Presidente Municipal @JAHFraguas disfrutan de la gastronomía del Mercado orgánico La Cosecha e invita a los oaxaqueños y al turismo a visitar el mercadito de la octava calle de Alcalá, en el centro histórico de Oaxaca. @VoceriaGobOax pic.twitter.com/oqmnLefP4S — Agencia Oaxaca Mx (@agenciaoaxacamx) July 15, 2018

