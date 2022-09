Lingo Cards (Some rights reserved)

Peace = freedom from disturbance; quiet and tranquility.

Celebrations

September 21 International Day of Peace

Translating: Every moment of the day provides an opportunity to create the conditions for peace.

Afrikaans: Elke oomblik van die dag bied ‘n geleentheid om die voorwaardes vir vrede te skep.

German: Jeder Moment des Tages bietet die Möglichkeit, die Bedingungen für Frieden zu schaffen.

Spanish: Cada momento del día brinda la oportunidad de crear las condiciones para la paz.

Swedish: Varje ögonblick av dagen ger en möjlighet att skapa förutsättningar för fred.

Banner of Peace

