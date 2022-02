The Popol Vuh is a foundational sacred narrative of the Kʼicheʼ people from long before the Spanish conquest of Mexico.

Elsewhere

library.osu.edu/projects/popolwuj

Quotes

Don’t wait for strangers to remind you of your duty, you have a conscience and a spirit for that. All the good you do must come from your own initiative.

– Popul Vuh

Embedded Tweets

#DiaInternacionaldelaLenguaMaterna



El Popol Vuh es el más importante de los textos mayas que se conservan. Se distingue no sólo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus cualidades literarias.



Conoce más sobre esta obra: https://t.co/4Jcwc26PCQ pic.twitter.com/1PZzU21LW8 — Fideicomiso Centro Histórico de Ciudad de México (@Centro_CDMX) February 22, 2022

Wikipedia

Popol Vuh

Planeta