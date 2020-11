Puebla is bordered by the states of Veracruz to the north and east, Hidalgo, México, Tlaxcala and Morelos to the west, and Guerrero and Oaxaca to the south.

Google Maps

goo.gl/maps/VATXZJ9DGKD7N5Uf8



Celebrations

Cinco de Mayo

Headlines

Esferas de Navidad, coloridas obras de arte

Facebook

Ecoturismo San Martín del Valle

Twitter

@MuseoAmparo

@CECAPuebla

@sipuebla

@TurismoenPuebla

Tourism Portals

visitpuebla.mx

@TurismoenPuebla

PueblaTravel

@Puebla

Radio

lamejorpuebla.mx

Baseball

Pericos

@Pericos_Oficial

Tochimilco

Nahuatl: En la sementera de los conejos

Wikipedia

Embedded Tweets

Los #Otomíes de #Puebla realizan figuras rituales que representan a los espíritus de las semillas de los cultivos. pic.twitter.com/ESWx28PS6G — Museo Indígena (@MiMuseoIndigena) January 2, 2016

Grande, crujiente y sabrosa, son los principios básicos de una buena “cemita poblana”. ¡Falta poco para regresar a los mercados típicos de #Puebla y disfrutar de estas delicias de la #CocinaDeMéxico!👌🏽#MexicoNosVemosPronto pic.twitter.com/dSC9XXkyeg — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 6, 2020

Wikipedia

Puebla

Parks

Cities

Planeta.com