Spotlight on the binational (Ecuador-Peru) initiative called Ruta Spondylus

Realizan obras en el corredor vial Santa Elena-Guayaquil y en la Ruta del Spondylus

Le Ruta Binacional De la Spondylus es un eje de desarrollo turístico del país. No solo ofrece sol y playa, sino también arqueología, gastronomía, cultura y una gran diversidad de actividades. Más de 1500 km en Ecuador ¿Cuál es tu lugar favorito?#TurismoNacional #Ecuador pic.twitter.com/YwKfY2OuI5 — Enrique Cabanilla (@ecabanilla) June 12, 2021

Los trabajos en la vía que integra a Montecristi con la ruta Spondylus tienen 80% de avance.



Más detalles: https://t.co/kZjwlDYZ8k#JuntosTrabajando pic.twitter.com/pD8a4s66RP — Gobierno de Manabí (@GobiernoManabi) June 8, 2021

Huatulco, perfectamente protegido de vientos y huracanes, fue el puerto más importante para el comercio de Mesoamérica con la región donde se construyó uno de los mayores imperios que ha conocido el mundo: el Inca. Ellos fueron grandes navegantes, incluyendo las polinesias. pic.twitter.com/knCacRIRmx — Juan Arturo Lopez R. (@JALopezRamos) December 23, 2020

Ruta del Sol (Ecuador)

