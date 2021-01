Photo: Pochote Market

Spotlight on the plant called Tepejilote, the name derived, from Náhuatl meaning “spike of the mountain.”

Translating: Tepejilote

Ayöök: Noojn

Zapotec: Yèch, Yútsu

English: Pacaya palm

En #ayöök decimos:



Äjkx – chayote

Noojn – Tepejilote



😋 — Marco Martínez (@AyookMarco) January 3, 2021

El día de muertos es una de las tradiciones más representativas en México.

En ella para adornar altares y ofrendas se utilizan diversas especies de plantas 💀¡Tres de ellas son el Cempasúchil, la Flor de Terciopelo y el Tepejilote!#DiaDeMuertos #LaVidaYLaMuerteConYaax pic.twitter.com/L3xxosucjH — Soluciones Ambientales Yaax (@SolucionesYaax) October 22, 2020

Comparto que en el pueblo de mis padres para adornar los altares de los que ya han partido, se usa mucho el tepejilote. Quedan hermosos. Miren como es el preparativo para recibirlos. https://t.co/8nwMUndMEw

Tepejilote deriva de una voz náhuatl y que significa “espiga de monte”. pic.twitter.com/r3RocLSYkO — Gabriela Rodríguez (@MOGAROMO) October 31, 2020

#EnLaSemana 🎄 En los Valles Centrales, en casa del mayordomo ofrecía pescado forrado a la gente del pueblo, mientras que en la Cuenca, se recolecta el tepejilote que se hierve o se asa en el fogón https://t.co/6koRP6yCTo — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) December 27, 2020

Miren qué bonitas son las semillas dear la palma Chamaedorea tepejilote. Mejor conocida como tepejilote 😍



No soy fan de los tepejilotes, pero a mi familia le encantan en escabeche. pic.twitter.com/ovHrq5819a — Elizabeth (@elySahu) June 13, 2020

