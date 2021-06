Lingo Cards

Tingeln = going to the next place without a fixed route in your head

dw.com: „Tingeln“ meint hier, dass man ohne feste Route im Kopf einfach zum nächsten Ort geht. = “Tingeln” means here that you simply go to the next place without a fixed route in your head.

Wort der Woche: Tingeln

