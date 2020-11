USA States

Artwork

States and capitals in the USA

Alabama – Montgomery

Alaska – Juneau

Arizona – Phoenix

Arkansas – Little Rock





California – Sacramento





Colorado – Denver





Connecticut – Hartford





Delaware – Dover





Florida – Tallahassee





Georgia – Atlanta





Hawaii – Honolulu





Idaho – Boise





Illinois – Springfield





Indiana – Indianapolis





Iowa – Des Moines





Kansas – Topeka





Kentucky – Frankfort





Louisiana – Baton Rouge





Maine – Augusta





Maryland – Annapolis

Massachusetts – Boston





Michigan – Lansing





Minnesota – St. Paul





Mississippi – Jackson





Missouri – Jefferson City





Montana – Helena





Nebraska – Lincoln





Nevada – Carson City





New Hampshire – Concord





New Jersey – Trenton





New Mexico – Santa Fe





New York – Albany





North Carolina – Raleigh





North Dakota – Bismarck





Ohio – Columbus





Oklahoma – Oklahoma City





Oregon – Salem





Pennsylvania – Harrisburg





Rhode Island – Providence





South Carolina – Columbia





South Dakota – Pierre





Tennessee – Nashville





Texas – Austin

Utah – Salt Lake City





Vermont – Montpelier





Virginia – Richmond





Washington – Olympia





West Virginia – Charleston





Wisconsin – Madison

Wyoming – Cheyenne

Wikipedia

List_of_states_and_territories_of_the_United_States

Planeta.com