What does your heart say?

Poster: What does your heart say? (na ca anun?)

Translating: What does your heart say?

Spanish: ¿Qué dice tu corazón?

Mixteco de San Pedro Tidaá: Na ca anun

Tseltal Mayan: ¿Bin xchi aw o’tan?

Embedded Tweets

Luis Alvarado: ¿Bin xchi aw o’tan?

rising.globalvoices.org

¿Bin xchi aw o’tan?



¿Qué dice tu corazón? pic.twitter.com/4hc6cngp48 — Luis Alvarado (@ActLenguas) April 26, 2021

Planeta